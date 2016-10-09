Ahırdan çıktı!

1965 model Jaguar ahırda unutuldu. İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki bir evin ahırından çıkan Jaguar'ın 40 yıldır orada kaldığı belirtildi. Halen çalışır vaziyetteki Jaguar'ı Fenton Byatts adlı bir adamın eşine hediye olarak aldığını, ancak vefatından sonra evine getirilip konulduğu, bu yüzden de kimsenin haberdar olmadığı açıklandı. Metal aksamı paslanan Jaguar'ın önümüzdeki hafta yaklaşık 200 bin liradan ihaleyle satışaçıkacağı ifade edildi. Antika otomobil tutkunlarının ihaleye ilgi göstereceği ifade edildi.
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