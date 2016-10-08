Taziye evine hava saldırısı: 140 ölü!

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih'in kontrolünde bulunan Sana'da taziyelerin kabul edildiği bir binaya 2 hava saldırısı düzenlendi.
Sağlık kaynakları ise saldırıda en az 140 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Husilere ait El-Mesira kanalının haberinde, saldırıların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlendiği iddia edildi.
Koalisyon güçlerinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi 20:03
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