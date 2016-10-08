  1. ABD -Rusya arasında gerginlik artıyor

Taziye evine : 140 ölü!

'in başkenti Sana'da taziyelerin kabul edildiği bir binaya düzenlenen nda en az 140 kişinin öldüğü bildirildi.

Taziye evine hava saldırısı: 140 ölü!
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih'in kontrolünde bulunan Sana'da taziyelerin kabul edildiği bir binaya 2 düzenlendi.

Sağlık kaynakları ise saldırıda en az 140 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Husilere ait El-Mesira kanalının haberinde, saldırıların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlendiği iddia edildi.

Koalisyon güçlerinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: ,
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 20:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar