ABD'nin Güney Carolina eyaletine yaklaşan Matthew Kasırgası, büyük bir çoğunluğu Haiti'de olmak üzere 900'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Karayiplerde 350 binden fazla kişinin yardıma ihtiyacı bulunuyor.

ABD'nin Florida eyaletinde şu ana kadar 6 kişinin kasırga sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Cuma sabahı Florida kıyılarında etkili olmaya başlayan kasırga hayatı felç ederken, 1 milyon 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

Ülkenin güneydoğusunda kara ve hava yolu ulaşımını sekteye uğratan kasırga, çarşambadan cumartesine kadar olan sürede 4 bin 200'den fazla uçuşun iptaline neden oldu.

Georgia'da 1-95 karayolunun bir bölümü yıkılan ağaçların yolu kapatması ve yolun zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.