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'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 900'e yaklaştı

Karayiplerde büyük yıkıma ve can kaybına yol açan 'nda ölü sayısı 900'e yaklaştı. Kasırga nedeniyle 'de de 6 kişi hayatını kaybetti.

ABDde hayatını kaybedenlerin sayısı 900e yaklaştı!

'nin Güney Carolina eyaletine yaklaşan , büyük bir çoğunluğu Haiti'de olmak üzere 900'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Karayiplerde 350 binden fazla kişinin yardıma ihtiyacı bulunuyor.

ABD'nin eyaletinde şu ana kadar 6 kişinin kasırga sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Cuma sabahı Florida kıyılarında etkili olmaya başlayan kasırga hayatı felç ederken, 1 milyon 100 bin kişi elektriksiz kaldı.

Ülkenin güneydoğusunda kara ve hava yolu ulaşımını sekteye uğratan kasırga, çarşambadan cumartesine kadar olan sürede 4 bin 200'den fazla uçuşun iptaline neden oldu.

Georgia'da 1-95 karayolunun bir bölümü yıkılan ağaçların yolu kapatması ve yolun zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 11:54
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