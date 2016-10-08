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Kazı-kazanda kaybetti mahkemede kazandı

Kazı-kazanda kaybetti mahkemede kazandı
İtalya'da kazı-kazan oynama merakı bağımlılık boyutuna ulaşan n, bir yıl içinde 255 kez kazı-kazan oynamasına rağmen ikramiye kazanamadı. Yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle piyango şirketi hakkında dava açtı. Davacıyı haklı bulan mahkeme, İtalya Milli Piyango İdaresi'ni mahkum etti. Mahkeme, davaya konu olan kazı-kazan biletlerinin üzerinde "bağımlılık uyarısı" bulunmadığı için biletlerin satışını "geçersiz" saydı. İdaresi, davacıya biletler için ödediği 3 bin Euro'yu iade edecek.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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