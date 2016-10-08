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medyası rezil oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın Alman Çevre Bakanı ile buluşması İran'da olay oldu.

İran medyası rezil oldu

devlet televizyonu IRIB, Hendricks ve Ebtekar'ın bir görüşme sonrası sosyal medyada yayınlanan el sıkışma fotoğraflarının ardından adeta bir linç kampanyası başlattı.

İran televizyonu, saçları kısa kesilmiş olan Alman bakan Hendricks'i erkek zannederek, 'Ebtekar erkekle el sıkıştı' diye haber yaptı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra büyük bir skandala yol açan kanaldan bir açıklama yapılmazken, söz konusu haber Alman medyasında alay konusu oldu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi 20:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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eroğlu eroğlu

Amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek sanırım. Bu fotoğraftan kişinin bayan olduğu anlaşılmıyormu.

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cevapla 08.10.2016 22:16
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