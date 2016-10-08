İngiltere’yi bitirme planı

Almanya Başbakanı Angela Merkel,Avrupa Birliği'nden ayrılma takviminiaçıklayan İngiltere'ye karşı daha sert birtutum izlemeye başladı. İşte Merkel'in hazırladığıve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ında kabul ettiği İngiltere'ye yeni yaptırımlar:
İngilizler artık AB'ye vize ilegirebilecek.
İngiliz işadamlarına ekstravergi kanunu çıkartılacak. AB fonlarındaparaları olan İngilizler'den ek ücretalınacak. Avrupa Birliği ülkelerine İngilizmalları ekstra vergi ile alınacak. AB ülkelerindekiSterlin stoku azaltılacak.
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