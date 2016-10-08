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’yi bitirme planı

İngiltere’yi bitirme planı
Almanya Başbakanı Angela , Avrupa Birliği'nden ayrılma takvimini açıklayan 'ye karşı daha sert bir tutum izlemeye başladı. İşte Merkel'in hazırladığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın da kabul ettiği İngiltere'ye yeni yaptırımlar:

İngilizler artık AB'ye vize ile girebilecek.
İngiliz işadamlarına ekstra vergi kanunu çıkartılacak.
AB fonlarında paraları olan İngilizler'den ek ücret alınacak.
ülkelerine İngiliz malları ekstra vergi ile alınacak.
AB ülkelerindeki Sterlin stoku azaltılacak.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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