Enner Yalancia

Eski eşine nafaka ödemeyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Yıldız sporcu, polisten kurtulmak için milli maç sırasında sakatlık numarası yaptı. Ambulansla kaçmaya çalıştı. Ancak yakalanmaktan kurtulamadı
Yeşil sahalar, Oscar'lık bir performansla sarsıldı! Eşine nafaka ödemediği için hakkında tutuklama kararı çıkartılan Ekvadorlu futbolcu EnnerValencia, polisten kaçmak için görülmemiş bir kurnazlık yaptı. Futbol tarihinin en ilginç olayı, 2018 Dünya Kupası GüneyAmerika Elemeleri'nde önceki gün oynanan Ekvador-Şili maçında yaşandı. Boşandığı eşine nafaka ödemeyen yıldız fubolcu Valencia, Şili maçı öncesi tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldı. Enner Valencia, maçın bitimine az bir süre kala kendisini yere attı. Polisten kaçmak için sakatlıknumarası yaptı. Sağlık ekipleri, İngiltere'nin Everton takımında oynayan Valencia'ya hemenoksijen maskesi taktıve ambulansa aldı. Ünlü futbolcu, oyuna devam edemeyeceğini anlattı. Sahada bekleyen güvenlik güçleri ise Valencia'nın ambulansla kaçırıldığını görünce hemen alarm düğmesine bastı. Ekipler, ambulansınpeşine takıldı. Uzun süren kovalamacanın ardından Valencia, üzerindeki milli takım formasıyla tutuklandı. Bu olayın ardındanEkvadorlu futbolcununsakatlığının sahte olduğu vepolisten kaçmak için sakatlıknumarası yaptığı anlaşıldı. Yalancı futbolcuya tepki yağdı.
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