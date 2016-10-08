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Enner Yalancia

Eski eşine nafaka ödemeyen Ekvadorlu futbolcu hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Yıldız sporcu, polisten kurtulmak için milli maç sırasında sakatlık numarası yaptı. Ambulansla kaçmaya çalıştı. Ancak yakalanmaktan kurtulamadı

Enner Yalancia
Yeşil sahalar, Oscar'lık bir performansla sarsıldı! Eşine nafaka ödemediği için hakkında tutuklama kararı çıkartılan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, polisten kaçmak için görülmemiş bir kurnazlık yaptı. Futbol tarihinin en ilginç olayı, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önceki gün oynanan Ekvador-Şili maçında yaşandı. Boşandığı eşine nafaka ödemeyen yıldız fubolcu Valencia, Şili maçı öncesi tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldı. , maçın bitimine az bir süre kala kendisini yere attı. Polisten kaçmak için sakatlık numarası yaptı. Sağlık ekipleri, İngiltere'nin Everton takımında oynayan Valencia'ya hemen oksijen maskesi taktı ve ambulansa aldı. Ünlü futbolcu, oyuna devam edemeyeceğini anlattı. Sahada bekleyen güvenlik güçleri ise Valencia'nın ambulansla kaçırıldığını görünce hemen alarm düğmesine bastı. Ekipler, ambulansın peşine takıldı. Uzun süren kovalamacanın ardından Valencia, üzerindeki milli takım formasıyla tutuklandı. Bu olayın ardından Ekvadorlu futbolcunun sakatlığının sahte olduğu ve polisten kaçmak için sakatlık numarası yaptığı anlaşıldı. Yalancı futbolcuya tepki yağdı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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