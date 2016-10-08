Büyük zafer

Kanada'nın Montreal kentinde geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda, Quebec Eyalet Mahkemesi hakimi Eliana Marengo, duruşması olan davalı Rania el-Alloul'dan başörtüsünüçıkarmasınıistedi. Kadınise bunu reddetti. Müslüman kadına, iki seçenek sunan hakim, bunlardan birinin başörtüsünü çıkarmak, diğerinin de avukat tutarak duruşmalara onu göndermek olduğunu ifade etti. Bununüzerine dava ertelendi. Quebec eyaleti YüksekMahkemesi ise Müslüman bir kadınınbaşörtülü olmasını gerekçe göstererek davasınabakmayan hakimi hatalı buldu.
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