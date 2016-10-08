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Büyük zafer

Büyük zafer
Kanada'nın Montreal kentinde geçen yıl şubat ayında yaşanan olayda, Quebec Eyalet Mahkemesi hakimi Eliana Marengo, duruşması olan davalı Rania el- Alloul'dan başörtüsünü çıkarmasını istedi. Kadın ise bunu reddetti. Müslüman kadına, iki seçenek sunan hakim, bunlardan birinin nü çıkarmak, diğerinin de avukat tutarak duruşmalara onu göndermek olduğunu ifade etti. Bunun üzerine dava ertelendi. Quebec eyaleti Yüksek Mahkemesi ise Müslüman bir kadının başörtülü olmasını gerekçe göstererek davasına bakmayan hakimi hatalı buldu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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