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Barış ödülü Santos’un oldu

Barış ödülü Santos’un oldu
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Santos'un Kolombiya'daki Devrimci Silahlı Güçler'le (FARC) barış anlaşması imzalayarak 52 yıllık savaşa son vermek istemişti. Anlaşma kabul edilmese de, Santos barış arayışının devam edeceğini açıklamıştı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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