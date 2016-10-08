ABD -Rusya arasında gerginlik artıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Suriye krizi sebebiyle ABD ile Rusya arasındaki gerilimin üst seviyeye çıktığını ve bunun soğuk savaş döneminden bile daha tehlikeli olduğunu belirtti

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Suriye sorunu nedeniyle ABD ve Rusya arasında gerginleşen durumun soğuk savaş döneminden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Gelinen durumu Bild gazetesine değerlendiren Steinmeier, Ukrayna krizi, siber savaş, nükleer silahlar konusunda azalan iş birliği ve özellikle Suriye krizi nedeniyle ABD ve Rusya arasında gerilimin üst seviyeye çıktığına dikkat çekti.

Gerginliğin sürmesi durumunda yeniden iki süper güç arasındaki çatışmalı döneme girilmesi tehlikesinin bulunduğu uyarısında bulunan Steinmeier, bunun eski soğuk savaş dönemindeki gibi olacağını düşünmenin büyük bir yanılsama olacağını kaydetti.

Yeni dönemin çok daha tehlikeli olduğunu belirten Alman Dışişleri Bakanı, eskiden iki kutuplu dünyada Moskova ve Washington'un birbirlerinin kırmızı çizgilerine saygı gösterdikleri hatırlattı. Steinmeier, yaşanan çok sayıdaki bölgesel çatışmanın dünyayı daha az öngörülebilir hale getirdiğini söyledi.

"DELİLİĞE SON VERİLMELİ"

Yaşanan hayalkırıklığı ve taraflar arasındaki güvensizliğe rağmen Suriye'de bir deliliğe son vermek için yollar aranmasının önemine işaret eden Steinmeier, ABD ve Rusya'nın görüşmeleri kesmemesi gerektiğini belirtti.

Halep'te yardım bekleyenlere gerekli yardımların acilen ulaştırılması için Suriye rejimine destek veren Rusya'ya büyük görev düştüğünü de vurgulayan Steinmeier, "Rusya ağırlığını koyabilir ve bunu yapmalıdır. Yerel aktörler de Halep'te savaşan güçler üzerindeki nüfuzunu kullanmalıdır" dedi.