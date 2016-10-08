21 kurşunla infaz

Gurbette, HellsAngels'ın (CehennemMelekleri) iki farklıkentteki üyeleri arasındayaşanan tartışma, infazlasonuçlandı. Frankfurt'takigeleneksel Hells Angels grubu ileGiessen'de Türkiye kökenlilerindahil olduğu Hells Angels grubuarasında bir süredir rekabetyaşanıyordu. Rekabet zaman zamançatışmayla sonuçlansa da, ölümyaşanmamıştı. Giessen polisi, dünsabah saatlerinde Hells Angelsgrubuna ait kulübün yakınlarındabir ceset bulunduğunu açıkladı.Kısa bir araştırmadan sonra cesedinkimliğine ulaşıldı. Hells Angels'ınGiessen lideri Aygün Mucuk'a aitolduğu belirlenen cesedin otopsiyegönderildiği açıklandı. Türkler,intikam yemini etti. Bunun üzerineFrankfurt'taki Hells Angelsüyelerinin birçoğu kayıplara karıştı.Adının açıklanmasını istemeyenbir Alman polisi, "İki çetenin sondönemdeki kavgalarını yakındantakip ediyorduk. Doğrusunusöylemek gerekirse böyle birolay beklemiyorduk. ÇünküAygün Mucuk adlı çete liderininüzerinden 21 kurşun çıktı. Bunabenzer olay Almanya'da pekyaşanmaz. En azından böylesinekatliam tarzını pek görmeyiz.Eğer Türkler, bu cinayetekarşılık verirse bölgede huzurkalmaz. O nedenle önlemlerimiziarttırdık" dedi. Hells Angelsüyeleri sık sık uyuşturucu ticareti,adam yaralama ve şantaj suçlarıylagündeme geliyordu.
DAHA ÖNCE BIÇAKLANDI Aygün Mucuk, 2012 yılında bir çete kavgasında biçaklanmıştı. 2 hafta komada yatan Mucuk, dalağını aldırdıktan sonra taburcu olmuştu.
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