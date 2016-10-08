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21 kurşunla infaz

’da Hells Angels (Cehennem Melekleri) adlı Türk motosiklet çetesinin lideri öldürüldü. Mucuk’un vücuduna 21 merminin isabet ettiği ortaya.

21 kurşunla infaz
Gurbette, Hells Angels'ın (Cehennem Melekleri) iki farklı kentteki üyeleri arasında yaşanan tartışma, infazla sonuçlandı. Frankfurt'taki geleneksel Hells Angels grubu ile Giessen'de Türkiye kökenlilerin dahil olduğu Hells Angels grubu arasında bir süredir rekabet yaşanıyordu. Rekabet zaman zaman çatışmayla sonuçlansa da, ölüm yaşanmamıştı. Giessen polisi, dün sabah saatlerinde Hells Angels grubuna ait kulübün yakınlarında bir ceset bulunduğunu açıkladı. Kısa bir araştırmadan sonra cesedin kimliğine ulaşıldı. Hells Angels'ın Giessen lideri Aygün Mucuk'a ait olduğu belirlenen cesedin otopsiye gönderildiği açıklandı. Türkler, intikam yemini etti. Bunun üzerine Frankfurt'taki Hells Angels üyelerinin birçoğu kayıplara karıştı. Adının açıklanmasını istemeyen bir Alman polisi, "İki çetenin son dönemdeki kavgalarını yakından takip ediyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir olay beklemiyorduk. Çünkü Aygün Mucuk adlı çete liderinin üzerinden 21 kurşun çıktı. Buna benzer olay Almanya'da pek yaşanmaz. En azından böylesine katliam tarzını pek görmeyiz. Eğer Türkler, bu cinayete karşılık verirse bölgede huzur kalmaz. O nedenle önlemlerimizi arttırdık" dedi. Hells Angels üyeleri sık sık uyuşturucu ticareti, adam yaralama ve şantaj suçlarıyla gündeme geliyordu.



DAHA ÖNCE BIÇAKLANDI
, 2012 yılında bir çete kavgasında biçaklanmıştı. 2 hafta komada yatan Mucuk, dalağını aldırdıktan sonra taburcu olmuştu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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