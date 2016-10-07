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'dan çok kritik karar

'nın 'deki Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören antlaşma, parlamentonun alt kanadı Duma'dan geçti

Rusyadan çok kritik karar

Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Rusya'nın 'deki Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören antlaşmayı onayladı.

Rusya ile Suriye hükümeti arasında 26 Ağustos 2015'te imzalanan antlaşma, Rus uçaklarının ve askerlerinin üsse süresiz olarak yerleşmesini içeriyor.

Antlaşmaya göre, Rusya üssün kullanımı için Suriye'ye herhangi bir ücret ödemeyecek. Üsse yerleştirilecek uçak, personel ve teçhizat Rusya tarafından belirlenecek. Himeymim Üssü'ne getirilecek eşyalar vergiye ve gümrük kontrolüne tabi olmayacak. Burada görev yapacak Rus personel ve aileleri, diplomatlara benzer ayrıcalık ve dokunulmazlığa sahip olacak. Suriye, faaliyetlerinden ötürü Rusya'ya ve görevli personeline herhangi bir dava açmayacak.

Rusya'nın Himeymim Üssü'nü süresiz kullanmasını öngören antlaşma, bir kaç gün içinde onaylanmak üzere parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde de görüşülecek.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 18:56
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