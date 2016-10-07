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Nargile yasak
Tesettür mayosu yasağından danıştay mahkemesinin kararıyla dönülen Fransa'nın güneyindeki 4 belediyede, kamuya açık alanlarda içilmesi landı. Nice yakınlarındaki Carros'un Belediye Başkanı Charles Scibetta, kararın vatandaşların talebi üzerine alındığını ifade etti. Scibetta, nargileleri 'sosyal ve sağlıkla ilgili bir veba' olarak nitelendirdi. Scibetta ayrıca, nargile kullanıcılarının bölge halkı arasında 'korku yaydığı' için bu kararı aldıklarını da ekledi.
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