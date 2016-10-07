Nargile yasak

Tesettür mayosu yasağından danıştay mahkemesinin kararıyla dönülen Fransa'nın güneyindeki 4 belediyede, kamuya açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı. Nice yakınlarındaki Carros'un Belediye BaşkanıCharles Scibetta, kararın vatandaşların talebi üzerine alındığını ifade etti. Scibetta, nargileleri 'sosyal vesağlıkla ilgili bir veba' olarak nitelendirdi. Scibetta ayrıca, nargile kullanıcılarının bölge halkı arasında 'korku yaydığı' için bu kararı aldıklarını da ekledi.
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