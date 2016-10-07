Haiti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kırsal kesimde Matthew Kasırgası'ndan etkilenen bazı yerleşim birimlerine hala ulaşılamadığı, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Bakanlık, ülkede 350 binden fazla kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğü Şefi Alta Jean Baptiste de AA muhabirine, pazartesi gününden bu yana etkili olan kasırganın yol açtığı sel sularına kapılan çok sayıda kişinin kaybolduğunu söyledi.

Son 10 yılın en şiddetli kasırgasını yaşayan Haiti'nin güneyinde ve güneybatısında binlerce ev yerle bir oldu.

Kasırgada yaşamını yitirenlerin sayısı 283'e yükseldi.

BAHAMALAR VE ABD'YE DOĞRU İLERLİYOR

"En şiddetli ikinci kasırga sınıfı" olarak nitelenen ve 4'üncü kategoride tanımlanan Matthew Kasırgası, Bahamalar ve ABD'ye doğru ilerliyor.

ABD'de kasırgaya hazırlanan Florida, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinin kıyı bölgelerinde "olağanüstü hal" ilan edildi ve yaklaşık 2 milyon kişinin güvenli bölgelere tahliye edilmesine karar verildi.