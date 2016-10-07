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Korkak baba!

Korkak baba!
İtalya'nın en tehlikeli mafya liderlerinden biri olan Antonio Pelle, 2011 yılında cezaevinden kaçtı. "Mamma" yani "anne" lakaplı , 5 yıl boyunca kaçak hayatı yaşadı. Güvenlik güçleri, geçtiğimiz günlerde ihbar üzerine bir eve baskın yaptı. Pelle, ekiplerin içeri girmesiyle özel olarak yaptırdığı dolaptaki gizli bölmeye saklandı. Ancak yine de polisten kaçamadı. Mafya babası, dolabın üstünteki gizli bölmeden çıkartıldı. Cezaevine gönderilen Pelle için "En korkak mafya babası" yorumları yapıldı.
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