Korkak baba!

İtalya'nın en tehlikeli mafya liderlerinden biri olan AntonioPelle, 2011 yılında cezaevinden kaçtı. "Mamma" yani "anne" lakaplı mafya babası, 5 yıl boyunca kaçak hayatı yaşadı. Güvenlikgüçleri, geçtiğimiz günlerdeihbar üzerine bir eve baskınyaptı. Pelle, ekiplerin içeri girmesiyle özel olarak yaptırdığı dolaptaki gizli bölmeye saklandı. Ancak yine de polisten kaçamadı. Mafya babası, dolabın üstünteki gizli bölmeden çıkartıldı. Cezaevine gönderilen Pelle için "En korkakmafya babası" yorumları yapıldı.
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