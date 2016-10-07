Irak hükümeti, DAEŞ'le mücadele ve sınır güvenliği için Başika'da bulunan Türk askeri üssünün boşaltılması için BM Güvenlik Konseyi'ne başvurdu ama Irak şu anda PKK'dan DAEŞ'e 12 terör örgütü ve 63 ülkenin askerinin işgali altında. Irak hükümetinin ardından ABD sözcüsünün Başika kampına yönelik açıklamaları ise 'İbadi, işgalcisi ABD'nin sesiyle Türkiye'ye saldırıyor' olarak yorumlandı.

'TSK'YI, IRAK DAVET ETTİ'

Irak Meclisi tarafından önceki gün alınan kararda, 'Irak'ın Başika kentindeki askeri üssü nedeniyle Türkiye'yi işgalci güç' olarak nitelendirmesi tepkilere sepeb oldu. Oysa Başika kampı, Musul'daki Irak ordusu askerlerinin savaşmadan şehri DAEŞ'e teslim etmesinin ardından Bağdat yönetiminin çağrısı ile yaklaşık iki yıl önce kurulmuştu. Musul'a operasyon düzenlenmesi gündeme geldiğinde Irak Meclisi'nin bu açıklamasına şaşırdıklarını belirten Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, Başika ve Duberdan eğitim kamplarının Irak Merkezi Hükümeti ve savunma bakanlığının bilgisi dahilinde kurulduğuna dikkat çekti. Dizayi, Türk askerlerinin konuşlandığı kampların Irak Savunma Bakanı tarafından da ziyaret edildiğini kaydetti. Irak Savunma Bakanı Halid Ubeydi, 15 Aralık 2015'te Musul polisi ve gönüllü Iraklıları eğiten Türk askerine teşekkür de etmişti.

Irak Meclisi'nin skandal kararının ardından, Irak'taki Uluslararası Koalisyon Gücü Sözcüsü ABD'li Albay John Dorrian'ın dün yaptığı "Irak topraklarında bulunan Türk ordusu Irak hükümeti tarafından ve resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir" sözü de Irak Meclisi'nin Türk askeriyle ilgili kararı noktasına önemli ipuçları veriyor. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski uzmanlarından emekli Tuğgeneral ve Kemerburgaz Üniversitesi terör uzmanı Doç. Dr. Fahri Erenel, "Irak Meclisi ve devlet başkanı İbadi'nin ne söylediğine değil, ona bu sözleri söyletene bakın. Albay Dorrian'ın yaptığı açıklama, Iraklıların Türkiye'ye yönelik 'işgalci' açıklamalarının ABD tarafından yaptırıldığının kanıtıdır" diye konuştu.



ABD'NİN OYUNU BOZULDU

Türkiye ile ABD konusunda Irak-Suriye başta olmak üzere yeni Ortadoğu haritası konusunda anlaşmazlık olduğuna dikkat çeken Erenel, "ABD, Musul'daki operasyona Türkiye'nin dahil olmasını istemiyor. Aslında sorun Musul veya Başika kampı değil. Suriye'de El Bab'a ilerleyen TSK, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Akdeniz'e açılma planını engelledi. Türkiye'nin Rakka'daki DAEŞ operasyonuna PYD'nin katılmasına karşı çıkması da ABD'de rahatsızlık yarattı. Suriye'de Türkiye ile ters düşen ABD, 'Seni Kuzey Irak'ta barındırmam' mesajı veriyor" dedi.

SÖMÜRGE VALİSİ GİBİ

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise şunları söyledi: "Ortada Irak diye bir devlet yok. Ülkenin Musul gibi bazı şehirleri terör örgütü DAEŞ'in, Kandil bölgesi ise terör örgütü PKK'nın kontrolünde. Diğer şehirleri ise dünyanın 63 ülkesinden askerle dolu. Asıl ABD, Körfez Savaşı'nda 'Nükleer bombaları temizleyeceğim' diyerek Irak'ı işgal etti. Deniyor ki 'ABD askeri, Bağdat yönetiminin daveti üzerine Irak topraklarında. ABD'nin Irak'a davet edilip edilmediğini, ABD'nin sömürge valisi gibi konuşan İbadi bilmez" dedi.

DÖRT BİR YANI İŞGAL ALTINDA

Irak Devletinin pek çok şehri şu an fiilen terör örgütlerinin kontrolü altında ve bu şehirler maalesef Türkiye sınırına yakın bir yerde. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesi yıllardır PKK kontrolünde. DAEŞ'in yanı sıra, ABD işgalinin ardından sözde radikal terör örgütleri olarak şu gruplar da Irak'ın şehir ve kasabalarını fiilen işgal etti: 1920 Devrimi Tugayları (Bağdat, Enbar ve Salahaddin'de etkin), Ceyşu'l İslami (İslam Ordusu), Ceyşu'l Mücahidin (Mücahitler Ordusu), Şii Bedir Tugayları (Kerbela bölgesinde), Ehl-i Hak grubu, Muhtar Ordusu (Irak Hizbullah'ı), Sarallah Tugayları (Basra'da etkin), Mehdi Ordusu (Sadr bölgesi, Necef ve Basra'da güçlü), Vaat Edilen Gün Tugayı ve Zülfikar Tugayları.

İKİSİ DE AYNI ANDA

Irak Temsilciler Meclisi'nden Türkiye aleyhine yapılan açıklamaya paralel bir açıklama da Irak'taki Uluslararası Koalisyon Gücü sözcüsü Yarbay John Dorrian'dan gelmişti. Dorrian "Irak Topraklarında bulunan Türk Ordusu Irak Hükümeti tarafından ve resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir" demişti. Benzer cümleleri Irak Devlet Başkanı Haydar el İbadi'de aynı gün kullanılmıştı. Pentagon ise Dorrian'ın sözlerini yalanladı.

200 BİN İŞGALCİYE BİLE SES ÇIKARMAMIŞTI

Irak'ta 2003 yılında ABD işgalinin ardından halen binlerce yabancı asker, ülkenin çeşitli bölgelerindeki askeri kamp ve üslerde "eğitim veya stratejik alanları koruma" amacıyla bulunuyor. ABD işgalinin ardından topraklarında 200 bine yakın yabancı askeri barındıran Irak'ta bu sayı zamanla azalırken, ülkede güvenlik zaafiyetinin sürmesi nedeniyle halen çok sayıda yabancı asker görev yapıyor. ABD, Irak'ın işgali sonrası 2010 yılında askerlerini geri çekme kararı almış ancak DAEŞ'in bölgede güç kazanmasıyla bölgeye yeniden "askeri eğitmen" gönderme kararı almıştı. Sonrasında İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İran, Hollanda, İtalya, Norveç, İsveç ve Danimarka'nın "askeri uzmanları" ve bazı "stratejik noktaları" korumakla görevli yabancı askerleri ülkede görev yapmaya başladı.Irak yönetiminin isteği üzerine Türkiye, 2015 başında Musul'un Başika bölgesinde yerel gönüllülere askeri eğitim vermeye başlamıştı. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin Musullunun eğitildiği kampta, eğitim ve güvenlik için yaklaşık 600 kişilik Türk askeri birliği bulunuyor. DAEŞ militanlarının da sıklıkla saldırdığı kampta bulunan Türk askerleri, verdiği karşılıklarla da bugüne kadar yüzlerce teröristi etkisiz hale getirdi.Irak'ta ABD'nin, yaklaşık 6 bin, Türkiye'nin ise 500 askeri bulunuyor.



BM'YE ŞİKAYET ETTİ

Irak, Türkiye'nin Başika kampındaki askeri varlığıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı talebinde bulundu. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk askerinin Başika'da varlığının "ihlal" olduğunu savundu. Haydar El İbadi, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Türk askerinin Irak'ta kalma süresinin uzatılmasıyla ilgili kararın bölgesel bir savaşa neden olabileceğini söylemişti.



Kaynak:Star