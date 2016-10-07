Canlı donörden rahim nakli

ABD'de ilk kez canlı donörlerden 4 kadına rahimnakli yapıldı. İsveçli doktorlardan oluşan bir ekibin gerçekleştirdiği nakillerden sadece bir kadında başarılıolundu. Doktorlar, bu hastanın ABD'de canlı donörden alınan rahimle hamile kalarak doğum yapacak ilk kadın olmasını ümit ediyor. İsveç'te 2014 yılında Dr. MatsBrannstrom'un rahim nakli yaptığı 36 yaşındaki kadın anne olmuştu. Türkiye'de Dr. Ömer Özkan, 2011'de DeryaSert'e kadavradan rahim nakletmiş, gebelik olmamıştı.
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