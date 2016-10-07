  1. Alman istihbaratına suç duyurusu
  2. Korkak baba!

Canlı donörden

Canlı donörden rahim nakli
ABD'de ilk kez canlı donörlerden 4 kadına rahim nakli yapıldı. İsveçli doktorlardan oluşan bir ekibin gerçekleştirdiği nakillerden sadece bir kadında başarılı olundu. Doktorlar, bu hastanın ABD'de canlı donörden alınan rahimle hamile kalarak doğum yapacak ilk kadın olmasını ümit ediyor. İsveç'te 2014 yılında Dr. Mats Brannstrom'un yaptığı 36 yaşındaki kadın anne olmuştu. Türkiye'de Dr. Ömer Özkan, 2011'de Derya Sert'e kadavradan rahim nakletmiş, gebelik olmamıştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar