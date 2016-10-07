Apple’ın rakibini bitirin!

ABD, Apple'ın en büyük rakibi Samsung'u bitirmeye kararlı. Samsung'un yeni cep telefonu Galaxy Note 7'nin ABD'de uçuşlara alınmayacağı daha önce açıklanmıştı. ABD, Samsung'a son darbeyi Teksas'tan vurdu. ABD'nin Teksas eyaletindeki bir uçakta yeni bir patlama olayı yaşandı. ABD'de Southwest Havayolları ile Lousville'e uçan Brian Green isimli yolcu, ısınma sorunu nedeniyle değiştirdiği Samsung Note 7 telefonunu uçuş öncesi kapattıktan hemen sonra telefonundan dumanlar yükselmeye başladığını söyledi. Yerdeki telefonun ekranı yanarken olayda zarar gören olmadı.
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