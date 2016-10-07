Alman istihbaratına suç duyurusu

Almanya'daaşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 8 Türk'ü katletmesi olayını aydınlatabilecek belgeleri imha eden üst düzey istihbarat görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. NSU tarafından 2006'da öldürülen Mehmet Kubaşık'ın avukatları, Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda (BfV) geçen dönemde neo-Nazilerden sorumlu olan bölümün başkanlığını yapan Lothar Lingen hakkında Köln Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kubaşık ailesinin avukatı Carsten Ilius, son dönemde ortaya çıkan yeni bilgilerin, NSU ile ilgili olabilecek belgelerin 2011'de BfV'de imha edilmesi konusunda yeni kuşkulara yol açtığını kaydetti. BfV'nin, terör örgütü NSU'nun cinayetlerinin ortaya çıkmasının hemen ardından, Kasım 2011'de, kendileri için çalışan aşırı sağcı yedi muhbirle ilgili dosyaları imha ettiğini belirten Ilius, "Lingen'in yeni ortaya çıkan ifadeleri, NSU konusunda yapılacak soruşturmalardan çekindikleri için bu dosyaları imha ettiklerini gösteriyor. Bunu, Ekim 2014'te bir savcılık sorgusunda ifade etmiş. Bunun tutanakları sürpriz bir şekilde şimdi Federal Meclis'teki araştırma komisyonunun çalışmalarında ortaya çıktı" dedi.
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