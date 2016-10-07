Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Avrupa'ya entegrasyonuyla ilgili, "Müslümanlara 'dur' diyenlere mi entegre olalım? Müslüman mültecilere çifte standart uygulayanlara mı entegre olalım? Müslümanları kafeste tutanlara mı entegre olalım?" dedi.

Aliyev, 2016'nın 9 ayını değerlendirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, dünyada siyasi ve askeri krizlerin yaşandığını, çeşitli bölgelerde kanlı çatışmaların, savaş riskinin ve tehditlerin arttığını belirtti.

Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların büyük felaketlere neden olabileceğini söyleyen Aliyev, göçmenlerin durumuna ve onların Avrupa'da karşılaştığı sıkıntılara dikkat çekti.

Göçmen sorununun Avrupa'da radikal siyasi partilerin işine yaradığını ve onların giderek güçlendiğini ifade eden Aliyev, o partiler iktidara geldiği takdirde medeniyetler arası çatışmaların derinleşeceği uyarısında bulundu.

Azerbaycan toplumunun bu gerçeği bilmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık hem bölgemiz hem dünya değişti. Politikamızı buna uygun yürütmeliyiz. Biz kendi siyasetimizi yürütüyoruz ve kimsenin sözü ile oturup kalkmıyoruz. Bazıları bizim biryerlere entegre olmamız gerektiğini söylüyor. Bazıları Avrupa'ya entegre olmamız gerektiğini düşünüyor. Müslümanlara 'dur' diyenlere mi entegre olalım? Müslüman mültecilere çifte standart uygulayanlara mı entegre olalım? Müslümanları kafeste tutanlara mı entegre olalım?"