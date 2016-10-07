Abbas kalp krizi geçirdi

Filistin Devlet Başkanı MahmudAbbas, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucuBatı Şeria'da hastaneye kaldırıldı.Abbas'ın kalp problemi nedeniyle tedavialtına alındığıaçıklandı. 81yaşındaki Abbaskalp testindengeçirildi. Sağlıkdurumunun iyiolduğu ifade edilenAbbas'ın, kalpkateterizasyonuişlemi geçireceğiaçıklandı. Devletkaynakları,"Sayın Abbas'ınsağlık durumuiyiye gidiyor.Ancak şu an içinkorkulacak bir durum yok" dedi. BazıAvrupalı liderler, Filistin'e, "Geçmiş olsun"dileğinde bulundu. Abbas, geçtiğimizgünlerde ölen İsrail eski CumhurbaşkanıPeres'in cenaze törenine katıldığı için sertşekilde eleştirilmişti.
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