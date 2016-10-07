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Abbas geçirdi

Abbas kalp krizi geçirdi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonucu Batı Şeria'da hastaneye kaldırıldı. Abbas'ın kalp problemi nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı. 81 yaşındaki Abbas kalp testinden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen Abbas'ın, kalp kateterizasyonu işlemi geçireceği açıklandı. Devlet kaynakları, "Sayın Abbas'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Ancak şu an için korkulacak bir durum yok" dedi. Bazı Avrupalı liderler, Filistin'e, "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Abbas, geçtiğimiz günlerde ölen İsrail eski Cumhurbaşkanı Peres'in cenaze törenine katıldığı için sert şekilde eleştirilmişti.
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