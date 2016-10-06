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lerin efendisi

Yüzüklerin efendisi
Yunanistan'da yapılan kazılarda tam 3 bin 500 yıllık bir yüzük bulundu. Üzeri ikonlarla süslü bu tarihi eserin kökeni konusunda kesin bir şey söylemek için erken olduğunu belirten arkeologlar, "Ancak bir Miken savaşçısına ya da rahibe ait olabilir" dedi. Araştırmayı yürüten arkeologlar, yüzüğün bugüne kadar gördükleri en eski olduğunu ifade etti.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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