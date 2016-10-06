Trump bu kez ölüm döşeğindekilere seslendi

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, Nevada eyaletindeki seçim çalışmasında seçmenlerine seslenirken yine çok konuşulacak sözler sarf etti.



Trump, Henderson kentindeki seçim mitinginde herkesin oy kullanmasının önemine değinirken, ölüm döşeğindekilerin bile 8 Kasım'da yapılacak seçimde oy kullanması gerektiğini belirtti. Trump, şöyle konuştu:

"Ne kadar hasta olduğunuz umurumda değil. Doktordan yeni gelmiş olmanız, size en kötü teşhisi koymuş olmaları, iki hafta içinde öleceğinizi söylemiş olmaları bile umurumda değil. Bunların önemi yok. 8 Kasım'a kadar dayanın ve gidip oy kullanın. Sonra size tek söyleyeceğimiz 'Sizi seviyoruz ve sizi hep hatırlayacağız' olacak."

Trump, bu sözleriyle şaka yaptığını söyledi ancak aynı zamanda "ciddi olduğunu" da belirtti.

Milyarder iş adamı Donald Trump, başkanlık kampanyasına başladığından bu yana Müslümanları ülkeye almama önerisi, yabancı karşıtı sözleri, Meksika sınırına duvar örme planı, ülkedeki göçmenleri gönderme talebi gibi sık sık tartışmalı sözler sarf etmişti.

Trump, ayrıca Hillary Clinton'ın hastalığıyla dalga geçip bayılma anını taklit etmiş, eski kainat güzelinin kilolarıyla alay etmiş, terör örgütü DAEŞ'in kurucusunun ABD Başkanı Barack Obama olduğunu iddia etmiş, siyahilere seslenirken "Zaten yoksulluk içindesiniz, okullarınız kötü, işsizsiniz. Kaybedecek neyiniz var?" demiş, Meksika'nın suçluları, uyuşturucu kaçakçılarını ve tecavüzcüleri ABD'ye gönderdiğini söylemişti.