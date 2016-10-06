Konaşenkov, Moskova'da yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan "ABD'nin Suriye'de rejim güçlerine karşı askeri operasyon yapabileceği" yönündeki haberleri değerlendirdi.

Suriye'de kurulu koordinasyon merkezindeki Rus subayların çoğunun sahada görev yaptığını ifade eden İgor Konaşenkov, "Bu nedenle Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere yapılacak hava veya füze saldırısı, Rus askerleri için açık bir tehdit oluşturur. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyr ez-Zur şehrinde ordu birliklerini bombalamasının ardından, Rus askerlerine karşı olası hataları önlemek için tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.

Konaşenkov, Amerikalı mevkidaşlarına bu tür planları hayata geçirmeden önce olası sonuçlarını iyi hesap etmelerini tavsiye ederek, "Amerikalı stratejistlere hatırlatmak isterim ki S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin etki alanı, tanımlanamayan nesneler için sürpriz oluşturabilir. Sistemin, roketin menşeini belirlemek için vakti olmayacaktır." ifadelerini kullandı.





