  1. Yüzüklerin efendisi
  2. ABD'de 4 eyalette olağanüstü hal ilan edildi!

i Abby’ledi

Polisi Abby’ledi
İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki 'ı Facebook'tan ettiği iddiasıyla açığa alınan memuru Servet T. hakkında savcılık soruşturma başlattı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri soruşturma sonucuna göre, Servet T.'nin meslekten ihraç edilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Bray, yazışmalarını sosyal medyada paylaşıp, Bursa Valiliği ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün hesaplarını etiketleyerek, şikayet çağrısında bulundu. Hareket geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü, kadrosu Çarşı Polis Merkezi'nde olan ve Muradiye Devlet Hastanesi'nde 5 yıldır görev yapan Servet T.'yi açığa aldı. Suçlamaları kabul eden Servet T., "Ben hiç evlenmedim. Kızın yaşının 20 olduğunu biliyordum. Çeviri programı ile cevap verdim" dedi.
Etiketler: , ,
  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar