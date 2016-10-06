Polisi Abby’ledi

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki Abby Bray'ı Facebook'tan taciz ettiği iddiasıyla açığa alınan polis memuru Servet T. hakkındasavcılık soruşturma başlattı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri soruşturma sonucuna göre, Servet T.'nin meslektenihraç edilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Bray, yazışmalarını sosyal medyadapaylaşıp, Bursa Valiliği ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün hesaplarını etiketleyerek, şikayet çağrısında bulundu. Hareket geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü, kadrosu Çarşı Polis Merkezi'nde olan ve Muradiye DevletHastanesi'nde 5 yıldır görev yapan ServetT.'yi açığa aldı. Suçlamaları kabul eden Servet T., "Ben hiç evlenmedim. Kızınyaşının 20 olduğunu biliyordum. Çeviriprogramı ile cevap verdim" dedi.
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