Pentagon sözcülerinden Matthew Allen, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcülerinden Albay John Dorrian'a atfedilen sözlerin kesinlikle yalan olduğunu vurguladı.

Allen, koalisyonun sözcülerinden Albay Dorrian'a atfedilen sözlerin "açık bir şekilde ve tamamen yalan" olduğunu ifade etti.

Albay Dorrian'ın böyle bir ifadeyi kullanmadığını vurgulayan Allen, "Kendisi brifinglerinde bu tür bir ifadeyi hiç kullanmamıştır; onun sözleri yanlış yorumlanmış olmalı." dedi.

Açıklamada, Albay Dorrian'ın Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı ile ilgili konularda özellikle yorum yapmamaya dikkat ettiğini vurgulayan Allen, Amerikalı komutanın bu konuda Türkiye ile Irak arasında diplomatik diyalog görevinin bulunduğunu hatırlattı.

Allen, "Biz, bu konunun Türkiye ve Irak hükümetleri arasında çözümlenecek diplomatik bir konu olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve meselenin çözümünde diyalog yolunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.





Irak yönetiminin isteği üzerine Türkiye, 2015 başında Musul'un Başika bölgesinde yerel gönüllülere askeri eğitim vermeye başlamıştı. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin Musullunun eğitildiği kampta, eğitim ve güvenlik için yaklaşık 600 kişilik Türk askeri birliği bulunuyor.

Irak Temsilciler Meclisi önceki gün aldığı karar ile Türkiye'nin Başika'daki askeri varlığının kabul edilmediğini duyurmuş, Ankara ise bu karara sert tepki göstermişti.