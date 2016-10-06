En güzel ceza!

Çek Cumhuriyeti'nde, Sparta Prag takımının iki oyuncusu Lukas Vacha ve Tomas Koubek, kadın yardımcı hakemi hakkında yaptıkları cinsiyetçi yorumların ardından ilginç bir ceza verildi. 24 yaşındaki kaleci Tomas Koubek, yardımcı hakem Lucie Ratajova'nın rakip takımın ofsaytını görmemesinin ardından "Kadınların yeri mutfaktır" demişti. Sparta Prag Başkanı Adam Kotalik, "Futbolcular, kadınların sadece mutfakta işe yaramadığını kendi gözleriyle görecekler" diyerek, futbolculara Sparta Prag kadın takımıyla antrenmana çıkardı. İki futbolcunun da, "Bizim için güzel ceza" yorumu yaptığı belirtildi.
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