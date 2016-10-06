Dünyayı ‘Kim’ kandırıyor!

1- "Soyguncular ellerimi bağladı" diyor. Ellerini kendi kendine nasıl çözüp yardım istedi?
2- 11.2 milyon dolarlık mücevherlerini, bir otel odasında basit bir mücevher kutusunda sakladığını iddia ediyor. Bu durum kulağa pek inandırıcı gelmiyor. Bu ifade gerçeği yansıtıyor mu?
3- Fiziksel olarak hiçbir zarar görmemiş. Soyguncular, ünlü yıldızı sadece tehditle hiç boğuşmadan mı banyoya kilitledi?
4- Soygunun ertesi günü Paris'ten ayrılıp ABD'ye doğru yola çıktı. Polis ifadeleri, soruşturma ve tanıklık gibi resmi işlerle uğraşmadı mı?
5- Koruması, soygun anında odada değilmiş. ABD'den Paris'e gelen yıldızın koruması, bu kadar önemli bir anda neredeydi?
6- Ayrıca çocukları da odada değildi. Yoksa çocuklar soygunu tahmin mi etmişti?
İnternet kullanıcıları da Twitter'da yazdıkları "5 silahlı saldırgan, hiçbir güvenlik kamerası tarafından görüntülenmeden Kardaşyan'ın odasına nasıl ulaştı?" ve "Magazinciler ordusu tarafından takip edilen Kardaşyan'ı soyan bu 5 kişiyi hiçbir foto muhabiri görmedi mi?" gibi sorularla, şüpheleri daha da derinleştirdi.
HIRSIZLARI BULMAYA YEMİN ETTİ
Rap yıldızı Kanye West'in, karısı Kim Kardaşyan'ın soyulması ve ölümle burun buruna gelmesinden kendisini sorumlu tuttuğu ve hırsızları bulmaya yemin ettiği belirtiliyor. Çifte yakın kaynaklar, West'in Kardaşyan'ı kaybetmekten çok korktuğunu ve soygun anında yanında olmadığı için suçluluk hissettiğini belirterek, hırsızların izini sürmeye niyetli olduğunu söyledi. Öte yandan Kanye West'in ailesinin güvenlik önlemlerini artırdığı, ayrıca Kardaşyan'a benzeyen dublörler kiralayarak bundan böyle eşinin izinin sürülmesinin önüne geçeceği belirtiliyor. Kanye West'in Beyaz Saray ile çalışan online bir güvenlik şirketiyle de anlaşarak eşi Kim Kardaşyan'ın sosyal medya hesabından bir sızıntı yapılmasını engelleyeceği ifade ediliyor.
KARL LAGERFELD'E GÖRE YÜZÜKLÜ POZ KURBANI
Chanel modaevinin baş tasarımcısı Karl Lagerfeld, 11.2 milyon dolarlık mücevheri çalınan Kim Kardaşyan'ın malvarlığını sürekli göz önünde tutarak hırsızlara davetiye çıkardığını söyledi. Kardaşyan'ın sosyal medyada elmas yüzüğü ve diğer değerli mücevherleriyle poz verdiğini hatırlatan Alman modacı, ünlü TV yıldızının kendi hatasının kurbanı olduğunu ileri sürdü.
SABAH
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