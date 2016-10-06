ABD'nin Texas eyaletindeki bir hapishanedeki görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Yabancı basının manşetlerine taşıdığı haber, Türkiye'yi tutuklamalar konusunda eleştiren ABD'nin tutuklulara yaptığı kötü muameleyi gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl yerel bir suçtan dolayı hapise giren ve hapishanede hayatını kaybeden 35 yaşındaki 4 çocuk babası Michael Sabbie'nin hapishane gardiyanları tarafından gördüğü korkunç muamelenin görüntüleri ortaya çıktı.

NEFES ALAMAYAN ADAMIN SURATINA BİBER GAZI SIKTILAR

The Huffington Post'ta yer alan habere göre, Sabbie 22 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemeden hücresine dönmek üzereyken nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Sabbie nefes almakta zorluk çektiğini gardiyanlara anlatmaya çalıştı ama gardiyanlar onu zorla hücresine sürüklemeye başladılar. 5 gardiyanın yer yatırıp tartakladığı Sabbie'nin yüzüne gardiyanlardan biri biber gazı sıktı. Zaten nefes almakta zorluk çeken adam acı içinde yalvarmaya başladı.