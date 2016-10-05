"Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde ABD'nin gerçekleştirdiği eylemler, anlaşmada öngörülen işbirliğini doğrudan etkiledi. Nisan 2014'te Rosatom, ABD Enerji Bakanlığı'nın Moskova'daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde bulunan ofisinden Ukrayna'daki olaylar nedeniyle nükleer enerji alanındaki işbirliğinin durdurulduğunu bildiren bir yazı aldı. ABD'nin bu adımı, anlaşmanın koşullarını somut biçimde ihlal ediyor." Açıklamanın sonunda ABD ile ilişkilerin genel çerçevesine bağlı olarak anlaşmanın yeniden uygulamaya konabileceğinin de altı çizildi.
Rusya'dan kritik ABD kararı!
Rusya, bilimsel araştırmalar ile nükleer ve enerji sektörlerinin geliştirilmesi konularında ABD’yle işbirliğini öngören anlaşmayı askıya aldı.
"Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde ABD'nin gerçekleştirdiği eylemler, anlaşmada öngörülen işbirliğini doğrudan etkiledi. Nisan 2014'te Rosatom, ABD Enerji Bakanlığı'nın Moskova'daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde bulunan ofisinden Ukrayna'daki olaylar nedeniyle nükleer enerji alanındaki işbirliğinin durdurulduğunu bildiren bir yazı aldı. ABD'nin bu adımı, anlaşmanın koşullarını somut biçimde ihlal ediyor." Açıklamanın sonunda ABD ile ilişkilerin genel çerçevesine bağlı olarak anlaşmanın yeniden uygulamaya konabileceğinin de altı çizildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.