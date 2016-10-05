Otoparka 1 milyon dolar

Dünyanın en pahalıotoparkı bu yıl da değişmedi. ManhattanGreenwich Village'da bulunan bir otopark için, adı gizli tutulan bir işadamı tam 1 milyon dolar ödedi. 2016 yılı için yapılan ödemenin 3 milyon liradan fazla olması, Manhattan'a otomobiliyle girmenin ne kadar pahalı olduğunun da bir kanıtı oldu. Adı gizli tutulan zengin işadamının bir broker olduğu açıklandı. Yıllık 1 milyon dolar ödediği otoparkın olduğu binanın en üst katını da 39 milyon dolara alan işadamının, haftanın 2 günü bu adreste kaldığı açıklandı. New YorkBelediyesi, Manhattan'da otopark bulmanın güç olduğunu kabul etti. Yıllık 1 milyon dolarlık otopark kirasının ise aşırı yüksek olduğunu belirten yetkililer, "Belediye dışındagelişen bir olay" dedi.
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