  1. Nobel Fizik Ödülü 3 parça
  2. Rus bombardıman uçakları Fransız sahillerinde

a 1 milyon dolar

Otoparka 1 milyon dolar
Dünyanın ı bu yıl da değişmedi. Manhattan Greenwich Village'da bulunan bir otopark için, adı gizli tutulan bir işadamı tam 1 milyon dolar ödedi. 2016 yılı için yapılan ödemenin 3 milyon liradan fazla olması, Manhattan'a otomobiliyle girmenin ne kadar pahalı olduğunun da bir kanıtı oldu. Adı gizli tutulan zengin işadamının bir broker olduğu açıklandı. Yıllık 1 milyon dolar ödediği otoparkın olduğu binanın en üst katını da 39 milyon dolara alan işadamının, haftanın 2 günü bu adreste kaldığı açıklandı. New York Belediyesi, Manhattan'da otopark bulmanın güç olduğunu kabul etti. Yıllık 1 milyon dolarlık otopark kirasının ise aşırı yüksek olduğunu belirten yetkililer, "Belediye dışında gelişen bir olay" dedi.
Etiketler: ,
  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar