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3 parça

Nobel Fizik Ödülü 3 parça
2016 'nü, çalışmalarını ABD'de sürdüren İngiltere doğumlu bilim insanları David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz kazandı. Bilim insanları, "Süper iletkenler, sıvılar ve incecik manyetik katmanları araştıdı". Bu çalışmaları, ödül aldı. Komite, 8 milyon İsveç kronluk (Yaklaşık 3 milyon TL) ödülünün yarısının Thouless'e, yarısının ise Haldane ve Kosterlitz arasında paylaştırılacağını duyurdu.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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