Komşuda uçuşlar 4 gün durdurulacak

Yunanistan'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesinden dolayı 9 Ekim'den itibaren dört gün tüm uçuşlar durdurulacak.

Hava trafik kontrolörleri sendikasından yapılan açıklamaya göre, 9-13 Ekim arasında hava trafik kontrolörleri grev yapacak.

Sendika, Yunanistan meclisinde görüşülmeye başlanan sivil havacılığın yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısını protesto için greve gideceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, salı günü meclise sunulan tasarının yasalaşması halinde sektörün altının oyulacağı ifade edildi.