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Komşuda uçuşlar 4 gün durdurulacak

'da hava tragfik kontrolörlerinin greve gitmesinden dolayı uçuşlar 4 gün durdurulacak.

Komşuda uçuşlar 4 gün durdurulacak

'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesinden dolayı 9 Ekim'den itibaren dört gün tüm uçuşlar durdurulacak.

Hava trafik kontrolörleri sendikasından yapılan açıklamaya göre, 9-13 Ekim arasında hava trafik kontrolörleri grev yapacak.

Sendika, Yunanistan meclisinde görüşülmeye başlanan sivil havacılığın yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısını protesto için greve gideceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, salı günü meclise sunulan tasarının yasalaşması halinde sektörün altının oyulacağı ifade edildi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 17:50
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