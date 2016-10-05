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Katalonya'nın yasağına iptal

İspanya Anayasa Mahkemesinin, Katalonya Parlamentosunun boğa güreşlerinin yasaklanmasıyla ilgili 2010 yılında çıkardığı yasayı iptal ettiği iddia edildi

Katalonyanın boğa güreşi yasağına iptal

Katalonya'nın önde gelen gazetelerinden La Vangurdia, Anayasa Mahkemesinin "bir özerk yönetim parlamentosu boğa güreşleriyle ilgili bazı düzenlemeler yapabilir ama yasaklayamaz" gerekçesiyle söz konusu yasanın iptali yönünde karar aldığını yazıp, bunun yarın resmi olarak açıklanacağını iddia etti.

Bu arada Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Sözcüsü Neus Munte, gazetede ileri sürüldüğü gibi Anayasa Mahkemesinin Katalonya'daki boğa güreşleri yasağını iptal etme kararı alması halinde bunu uygulamayacaklarını söyledi.

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosunun 68 "evet", 55 "hayır" ve 9 "çekimser" oyla 2010 temmuz ayında çıkardığı ve 2011 takviminin sonunda yürürlüğe giren yasaya, muhafazakar sağ görüşlü Halk Partisi'nden (PP) 50 kadar senatör ve boğa güreşi dernekleri karşı çıkmıştı.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 14:20
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