İsrail savaş uçakları, Gazze'ye bugün 35 hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ovijaa Odraei, yayımladığı yazılı açıklamada, Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde ve kuzeyinde Hamas'a ait altyapıları ve mevzileri vurduğunu kaydetti.

Açıklamasında, daha önce de bölgenin kuzeyinde Hamas'a ait bir tankın vurulduğunu dile getiren Odraei, "Hava saldırıları, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Sderot şehrine fırlatılan, sivillerin hayatını tehdit eden ve İsrail egemenliğinin ihlali niteliğindeki roket saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildi." ifadesine yer verdi.

Odraei, Gazze'den yapılan her türlü saldırının, burada egemenlik sahibi olarak kabul edilen Hamas'a ait olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, Filistinli hastane yetkilileri, İsrail'in hava saldırılarında ölen ve yaralanan olmadığını belirtti.