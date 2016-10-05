İnsan hakları eylemcisi ve Özgürlük Filosu basın sorumlusu Ellen Huttu Hansson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın barış aktivistlerini taşıyan Zaytouna gemisi ile iletişimi yaklaşık bir saat önce yitirdik. İsrail donanmasının Zaytouna'ya, Gazze'nin 40 ila 50 mil açıklarında müdahale ettiği ve gemiyi Aşdot Limanı'na doğru çekmeye başladığı bilgisine ulaştık." dedi.

Kendisinin ekibiyle Strazburg'da bulunduğunu ve Avrupalı politikacılara filoya destek mektuplarını imzalatmaya çalıştığını belirten Hansson, şu ana kadar çok sayıda Avrupalı parlamenterin destek mektubunu imzaladığını belirterek, "Tüm insanları sosyal medya ve diğer sivil platformlar üzerinden bizi desteklemeye ve İsrail üzerinde baskı oluşturmaya davet ediyorum." diye konuştu.





İsrail'in Kanal 2 televizyonu da konuyla ilgili haberinde, İsrail donanmasının Zaytouna gemisine Gazze'den 80 mil açıkta müdahale ederek kontrolü sağladığı ve gemiyi Aşdot Limanı'na doğru çekmeye başladığını duyurdu. Haberde, müdahale esnasında herhangi bir direnişle karşılaşılmadığı ve geminin gece saatlerinde Aşdot'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.





Gazze ablukasını delmek için 14 Eylül'de İspanya'dan yola çıkan gemide sadece kadınlar bulunuyor. Türkiye, Kanada, Meksika, İspanya, Norveç, ABD ve Avustralya gibi dünyanın farklı yerlerinden sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonu, önceki girişimlerinde kendilerini engelleyen İsrail askerlerini bu kez "kadınların gücüyle" aşarak, Gazze'ye ulaşmayı hedefliyordu.