BM'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu

BM Güvenlik Konseyi, Antonio Guterres'in adaylığında anlaştı. Buna göre, yarın yapılacak seçim sonrası Ban Ki Mun'dan boşalan koltuğa Guterres oturacak.

PORTEKİZ'İN ESKİ BAŞBAKANLARINDAN

Antonio Guterres; 1995-2002 yılları arasında Portekiz başbakanlığı, 1999-2005 arasında daSosyalist Enternasyonal başkanlığı, 2005-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlerinde bulundu.