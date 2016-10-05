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BM'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu

BMGK, daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde bulunan eski Portekiz Başbakanı 'in yeni BM Genel Sekreteri seçilmesi konusunda anlaştı, resmi oylamanın yarın yapılacağı duyuruldu.

BMnin yeni Genel Sekreteri belli oldu

BM Güvenlik Konseyi, 'in adaylığında anlaştı. Buna göre, yarın yapılacak seçim sonrası Ban Ki Mun'dan boşalan koltuğa Guterres oturacak.

PORTEKİZ'İN ESKİ BAŞBAKANLARINDAN
Antonio Guterres; 1995-2002 yılları arasında Portekiz başbakanlığı, 1999-2005 arasında daSosyalist Enternasyonal başkanlığı, 2005-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlerinde bulundu.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 19:20
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