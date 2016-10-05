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Ayıp ettin Komşu

Adası’ndaki tarihi Murat Reis i ve külliyesine 9 yıl önce kilit vuran Yunanlılar, Türkiye’nin onarım isteğini şiddetle reddetti. Mezarlar bilinçli olarak yok edildi.

Ayıp ettin Komşu
Yunanistan tarihi bir ayıba daha imza attı. Adası'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun donanma komutanı Murat Paşa'nın mezarının da bulunduğu Murat Reis Camii ve külliyesine kilit vuruldu. 9 yıldır kilitli olan caminin iç işlemeleri rutubetten dökülürken, bahçedeki mezar taşları da komşunun insafsızlığının kurbanı oldu. Türkiye'nin restorasyon isteğini kabul etmeyen Yunanlılar, 'Biz yapıyoruz' diyerek kepçelerle daldığı külliyede türbeleri hiçe saydı, mezar taşlarını söküp kenara attı. Üstelik bu tarihi eserlerin orta yerine utanmadan bir de spor sahası inşa etti.

TÜRKLER İSYANDA
Rodos Adası'nda yaşayan Türkler'in gönüllü bakım yapması da fayda etmedi. 4 yıl önce vefat eden eşi Şaban Kargınlıoğlu ile birlikte, 55 yıldır ve külliyenin bekçiliğini üstlenen Süheyla Kargınlıoğlu, türbelerin ve caminin bakımını yapmaya çalıştıklarını söyledi.



HARABEYE DÖNDÜ
Yaklaşık 390 yıl Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kalan 'ın en büyük adası Rodos'taki tarihi cami çürümeye bırakıldı. 9 yıldır kapısı kilitli olan cami çürümeye başlarken, mezarlıktaki türbeler de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

MÜZİK OKULU YAPMAK İSTENDİ
Eşi öldükten sonra kendisinin yetersiz kaldığını belirten Kargınlıoğlu, "55 yıl önce dönemin Rodos Müftüsü Süleyman Taşlı burada bize ev verdi. O günden beri atalarımızın yadigarı olan bu yeri korumaya çalıştık. Ama yaşım ilerledi. Buraya sahip çıkacak kimse yok" dedi. Murat Reis'in türbesinin ve mezarların yanına yapımına başlanan bando ve mızıka okulu inşaatının durdurulduğunu ifade eden Kargınlıoğlu, adada yaşayan Türkler'in buna karşı çıktığını vurguladı. Kargınlıoğlu, Yunanlılar'ın bu tarihi eseri harabeye çevirmesine izin verilmemesini istedi; yardım beklediklerini söyledi.



MEZARLARA SAYGISIZLIK
Rodos Adası'ndaki Murat Reis Külliyesi'nde mezarı bulunan Murat Reis, Haçlılar'a karşı 1538 yılında yapılan Preveze Deniz Savaşı'nda Turgut Reis komutasındaki filoda yer aldı. Şehit düşerek Rodos'a gömüldü. Murat Reis gibi burada yer alan türbelerin büyük kısmı, sürgün edildikleri adada hayatını kaybeden tarihi isimlere ait. Kırım hanları Şahin Giray, Fetih Giray, Canbek Giray, İran Şahı İkinci Safi Mirza, Memi Paşa, Havvaş Bey Sancar, Serasker Mehmet Redif Paşa ve Mehmet Şekip Paşa bunlardan bazıları...

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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