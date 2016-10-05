Ayıp ettin Komşu

Yunanistan tarihi bir ayıba daha imza attı. Rodos Adası'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun donanma komutanı Murat Paşa'nın mezarının da bulunduğu Murat Reis Camii ve külliyesine kilit vuruldu. 9 yıldır kilitliolan caminin iç işlemeleri rutubettendökülürken, bahçedeki mezar taşlarıda komşunun insafsızlığının kurbanıoldu. Türkiye'nin restorasyon isteğini kabul etmeyen Yunanlılar, 'Biz yapıyoruz' diyerek kepçelerle daldığı külliyede türbeleri hiçe saydı, mezar taşlarını söküp kenara attı. Üstelik bu tarihi eserlerin orta yerine utanmadan bir de spor sahası inşa etti.
TÜRKLER İSYANDA
Rodos Adası'nda yaşayan Türkler'in gönüllü bakım yapması da fayda etmedi. 4 yıl önce vefat eden eşi Şaban Kargınlıoğlu ile birlikte, 55 yıldır cami ve külliyenin bekçiliğini üstlenen SüheylaKargınlıoğlu, türbelerin ve caminin bakımını yapmaya çalıştıklarını söyledi.
HARABEYEDÖNDÜ
Yaklaşık 390 yıl Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kalan Yunanistan'ın en büyük adası Rodos'taki tarihi cami çürümeye bırakıldı. 9 yıldır kapısı kilitli olan cami çürümeye başlarken, mezarlıktaki türbeler de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
MÜZİK OKULU YAPMAK İSTENDİ
Eşi öldükten sonra kendisinin yetersiz kaldığını belirten Kargınlıoğlu, "55 yıl öncedönemin Rodos Müftüsü SüleymanTaşlı burada bize ev verdi. O gündenberi atalarımızın yadigarı olan bu yerikorumaya çalıştık. Ama yaşım ilerledi. Buraya sahip çıkacak kimse yok" dedi. Murat Reis'in türbesinin ve mezarların yanına yapımına başlanan bando vemızıka okulu inşaatının durdurulduğunu ifade eden Kargınlıoğlu, adada yaşayanTürkler'in buna karşı çıktığını vurguladı. Kargınlıoğlu, Yunanlılar'ın bu tarihi eseri harabeye çevirmesine izin verilmemesini istedi; yardım beklediklerini söyledi.
MEZARLARA SAYGISIZLIK Rodos Adası'ndaki Murat Reis Külliyesi'nde mezarı bulunan Murat Reis, Haçlılar'a karşı 1538 yılında yapılan Preveze Deniz Savaşı'nda Turgut Reis komutasındaki filoda yer aldı. Şehit düşerek Rodos'a gömüldü. Murat Reis gibi burada yer alan türbelerin büyük kısmı, sürgün edildikleri adada hayatınıkaybeden tarihi isimlere ait. Kırım hanları ŞahinGiray, Fetih Giray, Canbek Giray, İran Şahıİkinci Safi Mirza, Memi Paşa, Havvaş Bey Sancar,Serasker Mehmet Redif Paşa ve Mehmet ŞekipPaşa bunlardan bazıları...
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