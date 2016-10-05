Amerika’daki özgür basın!

ABD'de kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi Hillary Clinton arasındaki rekabet iyice kızıştı. Hillary Clinton'ı destekleyen New York Times ve CNN International, istediği anketi yayınladı. İki medya grubuna göre Clinton, Trump'ın 5 puan önünde. Ancak Trump'ı destekleyen FOX ve NBC'ye göre ise Clinton 5 puan geride.