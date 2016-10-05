DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ABD'li sözcüsü Albay John Dorrian, Irak topraklarında bulunan Türk askerleri hakkında açıklamalarda bulundu.
"TÜRK ASKERİ KOALİSYONUN İÇİNDE DEĞİL"
Dorrian, Türk askerlerinin, Irak hükümetine DEAŞ ile mücadelesinde yardımcı olan ve destek veren uluslararası koalisyon güçlerinin içerisinde olmadığını söyledi.
"TÜRK ORDUSU IRAK'TA İLLEGAL"
Dorrian, açıklamasında, "Irak topraklarında bulunan Türk ordusu, Irak hükümeti tarafından verilen resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir" iddiasında bulundu.
Dorrian, "Bilindiği üzere uluslararası koalisyon gücü içinde, bazı ülkeler Irak hükümetinin izniyle burada bulunmaktadır. Bu güçler DEAŞ ile mücadelede Irak ordusuna havadan ve karadan destek vermektedir" dedi.
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söyleyene bak işgalciymiş ,peki siz yıllardır o topraklarda ne yapıyorsunuz ,zorla devlet liderlerini yalan dolanla astınız ,kimyasal silah olmadığına dair raporda vardı ,her halde oraya pikniğe gelmediniz ,aşşağılık katiller,,
hadi len çakal siz ne arıyorsunuz bizim ata topraklarımızda ne yaparsanız yapın oralarda biz istemeden hiç bir şeyde başarılı olamassınız
soyleyene bir bak ulan durzu sen ve senin emperyalist ulken isgalci
kimin dost düşman oldugu çıkıyor midana ulan şrfzler iki bina yıkıldı diye afkanistana sonrada nükleer bomba var deyipte ıraka saldıranlaro kadar insanın vebali üzerinizde iken işgalci olmuyorsunuzda tc milleti kendinimi kollayınca oluyor
bu adam gercekten mal kullandigi lavlar bak,esas sen önce ordaki halka sor kim illegalmis orada gercekten bu abd ler mal ve bu her firsatta kanitliyor.
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