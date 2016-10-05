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'li komutan ne işgalci dedi

Irak'ta Uluslararası Koalisyon Gücü Sözcüsü Yarbay Dorrian, Irak topraklarında bulunan Türk askerlerinin illegal olduğunu ve resmi izinle gelmediklerini öne sürdü

ABDli komutan Türk askerine işgalci dedi

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun 'li sözcüsü Albay , Irak topraklarında bulunan Türk askerleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRK ASKERİ KOALİSYONUN İÇİNDE DEĞİL"
Dorrian, Türk askerlerinin, Irak hükümetine DEAŞ ile mücadelesinde yardımcı olan ve destek veren uluslararası koalisyon güçlerinin içerisinde olmadığını söyledi.

"TÜRK ORDUSU IRAK'TA İLLEGAL"
Dorrian, açıklamasında, "Irak topraklarında bulunan Türk ordusu, Irak hükümeti tarafından verilen resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir" iddiasında bulundu.

Dorrian, "Bilindiği üzere uluslararası koalisyon gücü içinde, bazı ülkeler Irak hükümetinin izniyle burada bulunmaktadır. Bu güçler DEAŞ ile mücadelede Irak ordusuna havadan ve karadan destek vermektedir" dedi.
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  • 05 Ekim 2016, Çarşamba 14:45
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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zafer zafer

söyleyene bak işgalciymiş ,peki siz yıllardır o topraklarda ne yapıyorsunuz ,zorla devlet liderlerini yalan dolanla astınız ,kimyasal silah olmadığına dair raporda vardı ,her halde oraya pikniğe gelmediniz ,aşşağılık katiller,,

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evet0
hayır0
cevapla 05.10.2016 17:36
ya ya

hadi len çakal siz ne arıyorsunuz bizim ata topraklarımızda ne yaparsanız yapın oralarda biz istemeden hiç bir şeyde başarılı olamassınız

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evet0
hayır0
cevapla 05.10.2016 16:50
memo memo

soyleyene bir bak ulan durzu sen ve senin emperyalist ulken isgalci

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evet0
hayır0
cevapla 05.10.2016 16:46
misafir misafir

kimin dost düşman oldugu çıkıyor midana ulan şrfzler iki bina yıkıldı diye afkanistana sonrada nükleer bomba var deyipte ıraka saldıranlaro kadar insanın vebali üzerinizde iken işgalci olmuyorsunuzda tc milleti kendinimi kollayınca oluyor

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evet3
hayır0
cevapla 05.10.2016 15:12
fatih mmehmet fatih mmehmet

bu adam gercekten mal kullandigi lavlar bak,esas sen önce ordaki halka sor kim illegalmis orada gercekten bu abd ler mal ve bu her firsatta kanitliyor.

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evet3
hayır0
cevapla 05.10.2016 15:11
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