DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ABD'li sözcüsü Albay John Dorrian, Irak topraklarında bulunan Türk askerleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRK ASKERİ KOALİSYONUN İÇİNDE DEĞİL"

Dorrian, Türk askerlerinin, Irak hükümetine DEAŞ ile mücadelesinde yardımcı olan ve destek veren uluslararası koalisyon güçlerinin içerisinde olmadığını söyledi.

"TÜRK ORDUSU IRAK'TA İLLEGAL"

Dorrian, açıklamasında, "Irak topraklarında bulunan Türk ordusu, Irak hükümeti tarafından verilen resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir" iddiasında bulundu.

Dorrian, "Bilindiği üzere uluslararası koalisyon gücü içinde, bazı ülkeler Irak hükümetinin izniyle burada bulunmaktadır. Bu güçler DEAŞ ile mücadelede Irak ordusuna havadan ve karadan destek vermektedir" dedi.