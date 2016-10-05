AB ülkeleri sığınmacıları yerleştiremedi

AB Komisyonu verilerinden derlediği bilgilere göre, İtalya ve Yunanistan'dan toplam 160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi kararı alınmış olmasına rağmen, 27 Eylül itibarıyla bin 196'sı İtalya'dan, 4 bin 455'i de Yunanistan'dan olmak üzere sadece 5 bin 651sığınmacı çeşitli ülkelere yerleştirilebildi.

Avusturya, Danimarka, Polonya ve Macaristan şu ana kadar Yunanistan veya İtalya'dan hiçbir sığınmacıyı yeniden yerleştirmedi.





Bunun yanında Slovakya 3, Bulgaristan 6, Çek Cumhuriyeti 12, Hırvatistan 14, İsveç 39, Estonya 49, Malta 50, İrlanda 69, Slovenya 74, Letonya 76, Litvanya da sadece 86 sığınmacıyı kabul etti.

EN FAZLA SIĞINMACIYI FRANSA ALDI

Avrupa'da en fazla sığınmacının alan ülke ise Fransa oldu. Fransa, toplam bin 952 sığınmacı yerleştirdi. Ancak AB'nin kararına göre Fransa'nın gelecek yıla kadar 19 bin 714 sığınmacıyı alması gerekiyor.

Fransa'yı 726 sığınmacıyla Hollanda, 690 sığınmacıyla Finlandiya, 555 sığınmacıyla Portekiz, 363 sığınmacıyla da İspanya izledi.

ALMANYA'DA SADECE 215 SIĞINMACI

AB'nin hedeflerine göre, Eylül 2017'ye kadar Almanya'ya da 27 bin 536 sığınmacı gönderilecekti. Ancak Almanya, şu ana kadar Yunanistan ve İtalya'dan toplamda sadece 215 sığınmacıyı ülkesine kabul etti.

AB'nin yeniden yerleştirme hedeflerine göre, gelecek yılın eylül ayına kadar İtalya ve Yunanistan'dan, İspanya'ya 9 bin 323, Polonya'ya 6 bin 182, Hollanda'ya 5 bin 947, Romanya'ya 4 bin 180, Belçika'ya 3 bin 812, İsveç'e 3 bin 728 sığınmacı yeniden yerleştirilecekti.

Dolayısıyla, alınan karardan bu yana Avrupa ülkeleri verdikleri taahhütleri yerine getirmekten çok uzak kaldı.