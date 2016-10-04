Valilik açıkladı! Bingöl için kritik karar

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yaptıkları terör ve yıldırma eylemlerinin, ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, emniyet ve asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bingöl merkez Ortaçanak köyü, Hasar Yaylası ile Hasar Tepe bölgesi, Adaklı'nın Şeytan Dağları, Şeytan Tepesi ve İlbey-Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgeleri, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları, Solhan ilçesinin Yenibaşak ve Doğuyeli, Yayladere ilçesinin Horivanik ve Tahkim Deresi ile Kırköy Ormanları bölgesi, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası bölgeleri, 1 Eylül 2016-1 Mart 2017 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu Kararınca 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."