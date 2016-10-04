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'den küstah Türkiye sözleri

'da cumhurbaşkanlığına aday olan ve seçim çalışmalarına devam eden eski cumhurbaşkanı Nicholas , vatandaşlara hitabında AB'nin geleceğiyle ilgili planlarını aktarırken Türkiye'yi Avrupa'nın dışında gördüğünü açıkladı.

Sarkozyden küstah Türkiye sözleri

'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 7 ay kala seçim kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. İki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turunun 23 Nisan 2017'de, ikinci tur seçimlerin ise 7 Mayıs'ta düzenleneceği açıklandı. 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan ve Cumhuriyetçiler Partisi'nden aday olan Nicolas (61), dün akşam Strasbourg'un Reichstett kasabasında bir spor salonunda yaklaşık bin 700 seçmene hitap etti. Cumhurbaşkanı adayı Nicolas Sarkozy, Fransızların milli duygularına hitap eden bir konuşma yaptı. Sarkozy'nin konuşmasında Türkiye'yle ilgili ifadeler de yer aldı:

"YALNIZ TÜRKİYE AVRUPA'YA DEĞİL ASYA'TA AİT"
"Türkiye büyük medeniyet ve tarihe sahip olan, büyük ülke" diyen Sarkozy, "Yalnız Türkiye Avrupa'ya değil Asya'ya ait" ifadesinde bulundu. "Avrupa'nın milli gelirinin yüzde 50'sini Fransa ve Almanya sağlıyor. Avrupa Birliği (AB) başkanlığını Fransa ve Almanya ortak yürütmeli. AB antlaşmalarının gözden geçirilmesi gerekiyor" şeklinde konuşan Cumhuriyetçiler Partisi adayı ayrıca, "Fransa'da Fransa'ya ait bir İslam olmalı. Fransa'da yaşayan Müslümanlar rahat yaşamalı. İslam diniyle radikal dinci teröristleri karıştırmamak lazım" dedi.

AB'nin zor bir durumda olduğunu söyleyen Nicolas Sarkozy, "30 sene sonra nüfusu yükselen ülkelerin başında Nijerya, Çin, Hindistan olacak. Bu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" diye konuştu.

Cumhuriyetçiler Partisi'nden 2017 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan siyasetçiler arasında eski Başbakan ve Bordeaux Belediye Başkanı Alain Juppe (71) de bulunuyor. Diğer adaylar ise Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, François Fillion, Jean- Frederic Poisson ve Jean-Francois Cope.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 08:54
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tolga Metij Tolga Metij

Bıkkınlık verdi kimin umrunda AVRUPANIZ üyeliğiniz siz önce mazlum suriye halkına yardım edin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 11:28
ahmet ahmet

bu günkü avrupa zihniyetini kastediyorsa tabiki asyalı olmak bizim için onurdur.sende afrika ve asyadan (sömürgelerinden) defolup avrupana gitde açlıktan giyotinlerini kurup cadı avına çıkmaya başlarsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 10:37
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