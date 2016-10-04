Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine 7 ay kala seçim kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. İki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turunun 23 Nisan 2017'de, ikinci tur seçimlerin ise 7 Mayıs'ta düzenleneceği açıklandı. 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan ve Cumhuriyetçiler Partisi'nden aday olan Nicolas Sarkozy (61), dün akşam Strasbourg'un Reichstett kasabasında bir spor salonunda yaklaşık bin 700 seçmene hitap etti. Cumhurbaşkanı adayı Nicolas Sarkozy, Fransızların milli duygularına hitap eden bir konuşma yaptı. Sarkozy'nin konuşmasında Türkiye'yle ilgili ifadeler de yer aldı:



"YALNIZ TÜRKİYE AVRUPA'YA DEĞİL ASYA'TA AİT"

"Türkiye büyük medeniyet ve tarihe sahip olan, büyük ülke" diyen Sarkozy, "Yalnız Türkiye Avrupa'ya değil Asya'ya ait" ifadesinde bulundu. "Avrupa'nın milli gelirinin yüzde 50'sini Fransa ve Almanya sağlıyor. Avrupa Birliği (AB) başkanlığını Fransa ve Almanya ortak yürütmeli. AB antlaşmalarının gözden geçirilmesi gerekiyor" şeklinde konuşan Cumhuriyetçiler Partisi adayı ayrıca, "Fransa'da Fransa'ya ait bir İslam olmalı. Fransa'da yaşayan Müslümanlar rahat yaşamalı. İslam diniyle radikal dinci teröristleri karıştırmamak lazım" dedi.

AB'nin zor bir durumda olduğunu söyleyen Nicolas Sarkozy, "30 sene sonra nüfusu yükselen ülkelerin başında Nijerya, Çin, Hindistan olacak. Bu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" diye konuştu.



Cumhuriyetçiler Partisi'nden 2017 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan siyasetçiler arasında eski Başbakan ve Bordeaux Belediye Başkanı Alain Juppe (71) de bulunuyor. Diğer adaylar ise Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, François Fillion, Jean- Frederic Poisson ve Jean-Francois Cope.