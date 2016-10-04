Rusya, Suriye'ye S-300 gönderdi

Konaşenkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, S-300 hava savunma sisteminin, Rusya'nın Suriye'deki deniz üssü Tartus ve bölgedeki gemilerinin havadan gelecek tehlikelere karşı korunması amacıyla konuşlandırıldığını belirtti.

S-300'lerin sadece savunma amaçlı olduğu ve hiç kimse için tehdit oluşturmadığını savunan Konaşenkov, bu konunun Batı'da tedirginlik oluşturmasına anlam veremediğini ifade etti.

Rusya, Suriye'de daha önce S-400 hava savunma sistemi konuşlandırmıştı.