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Rusya, Suriye'ye S-300 gönderdi

Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'ye gönderdiklerini duyurdu.

Rusya, Suriyeye S-300 gönderdi

Konaşenkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, S-300 hava savunma sisteminin, Rusya'nın Suriye'deki deniz üssü Tartus ve bölgedeki gemilerinin havadan gelecek tehlikelere karşı korunması amacıyla konuşlandırıldığını belirtti.

S-300'lerin sadece savunma amaçlı olduğu ve hiç kimse için tehdit oluşturmadığını savunan Konaşenkov, bu konunun Batı'da tedirginlik oluşturmasına anlam veremediğini ifade etti.

Rusya, Suriye'de daha önce S-400 hava savunma sistemi konuşlandırmıştı.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 19:35
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