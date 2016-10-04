Rus bombardıman uçakları Fransız sahillerinde

Fransa Hava Kuvvetleri basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, Tupolev 160 tipi iki adet Rus bombardıman uçağının, 22 Eylül'de önce Norveç'in kuzeyinde, daha sonra İrlanda'nın batısında ve ardından Fransız sahillerinde radara takıldığını duyurdu.

Açıklamada, Tours kentinden havalanan iki adet Fransız ''Rafale'' tipi savaş uçağının, Bretagne açıklarında Rus bombardıman uçaklarının yolunu kestiği ve kendilerini uluslararası hava sahasına kadar eşlik ettiği kaydedildi.

Rus uçakların daha sonra İspanya sahillerine doğru uçtuğu kaydedilen açıklamada, bu kez İspanyol savaş uçaklarının havalanarak, Rus bombardıman uçaklarının yolunu kestikleri bildirildi. Açıklamada, Rus uçaklarının daha sonra İrlanda üzerinden Rusya'ya geri döndükleri bildirildi.

Fransız basınına göre, NATO'da sadece ortak hava savunma sistemi gerçekleştiren Fransa, İngiltere, İspanya ve Norveç, erken uyarı ile hava sahalarını ihlal eden ülkelerin uçaklarına, ortak olarak müdahale ediyor.

Fransız savaş uçakları son olarak 17 Şubat'ta yine ülkenin kuzeyindeki Touquet kıyısı açıklarında Rus Tupolev160 tipi bombardıman uçaklarını engellemiş ve takip etmişti.