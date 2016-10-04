Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Ekim'de Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre, Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov, "Ziyaret 10 Ekim'de olacak... Putin, Dünya Enerji Kongresi'nde bir konuşma yapacak ve iki lider bir görüşme gerçekleştirecek" dedi.

23'üncü Dünya Enerji Kongresi 9-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

EN SON ÇİN'DEKİ G-20 ZİRVESİNDE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Moskova'ya gerçekleştirmişti. Erdoğan, 9 Ağustos'ta uçak krizi sonrası Moskova'da Putin ile ilk kez yüz yüze görüştü. İki lider Eylül ayı başında ise G-20 zirvesi için bulundukları Çin'in Hangcou kentinde iki saat süren bir görüşme yaptı. Putin, Türkiye'ye 15-16 Kasım 2015'te Antalya'daki G20 Liderler Zirvesi için gelmişti. Rus lider, Türkiye'ye son resmi ziyaretini ise Aralık 2014'te Ankara'ya yapmıştı.