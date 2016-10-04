Macar Yeşiller Partisi'nin (LMP) 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yönelik tasarısı, Macar Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Fidesz ve Jobbik'in oylarıyla reddedildi.

199 sandalyeli Macaristan Meclisinde 5 milletvekili ile temsil edilen LMP'nin sunduğu tasarı, Macar Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde, Hükümet partisi Fidesz ve Macaristan'ın ikinci büyük partisi Jobbik'in oyları ile reddedildi.

"KONU TARİHÇİLER VE HUKUKÇULARA BIRAKILMALI"

Jobbik Partisi'nin Dışişleri Komitesi Başkanı Marton Gyöngyösi, LMP tarafından sunulan tasarıya tepki gösterip konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini belirterek, ''Tarihçiler ve hukukçuların karar vermesi gereken bir konuda Macar Ulusal Meclisine getirilmesi yanlış. Bu çok karışık bir konu. 100 yıl önce gerçekleşmiş, tarihçilerin bile farklı görüşleri savunduğu bir olayın önümüze konularak fikir belirtmemizi istemeleri beni çok rahatsız ediyor. Bu konu tarihçilere ve uluslararası hukukçulara bırakılmalı.'' dedi.

"OY KAZANMAK İÇİN BU TÜR ADIMLAR ATILMAMALI"

Bazı siyasiler ve siyasi partilerin konu hakkında fikir belirtmelerinin yanlış olduğuna dikkat çeken Gyöngyösi, ''Papa Franciscus, başka siyasetçiler ya da başka meclislerin ne söylediği Macar Meclisini bağlamaz. Bu tür adımlar ne politikacıların ne de siyasi partilerin uğraşması gereken konular. Oy kazanmak için bu tür adımlar atılmamalı. Bence milli meclisler bu tür konularda sorumlu hareket edip fikir belirtmemeli. Bu yüzden bir Jobbik olarak bu tasarıyı reddediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Macar Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki görüşmeye Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçisi Dr. Vilayet Guliyev ve MÜSİAD'ın Macaristan temsilcisi Fadıl Başar katıldı.

Geçen yıl da LMP tarafından verilen öneri Jobbik'in oylarıyla reddedilmişti.