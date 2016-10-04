Irak Başbakanı Haydar İbadi, Türkiye ile askeri mücadeleye girmek istemediklerini ifade ederek, "Türk yetkililerinin davranışları kabul edilebilir değil" dedi.

Irak yarı resmi yayın organı Irakiye televizyonun son dakika gelişmesi olarak geçtiği haberine göre, Haydar İbadi, DAEŞ sonrası Musul'da oluşacak boşluğun Türk güçleri tarafından suistimal edilmemesi için tedbirler aldıklarını belirtti.

"TÜRKLER IRAK TOPRAKLARINDA KALMASIN"

Koalisyon güçleri Irak'ın talebini teyit ettiğini altını çizen, küresel güçlerin Ortadoğu'daki sözcüsü durumundaki İbadi, "Türkler'in Irak topraklarında kalmaya yönelik ısrarı hiç bir yorum kaldıramaz. DAEŞ, Suriye'de Türkiye sınırlarına daha yakın. DAEŞ, Suriye'den Türkiye sınırlarına daha yakın" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı İbadi, "Türkiye ile askeri mücadeleye girmek istemiyoruz. Ancak Türk yetkililer davranışı kabul edilebilir değil" dedi.

İç siyasi çekişmeler Musul'un düşmesine neden olduğunu dile getiren İbadi, Musul'u Kurtarma Operasyonu'na bölge halkının katılmasını desteklediklerini söyledi.