Hırsızlar Kim'i soydu

Amerikalı Kim Kardashian, Paris’teki otelinde silahlı 5 hırsız tarafından soyuldu. Polis kılığında odaya giren soyguncular, Kim’i kelepçeledi ardından 16 milyon dolar değerindeki mücevherlerini alarak kayıplara karıştı...
Dünya medyası, Suriye, Irak, Avrupa Birliği ve Deutsche Bank'a kesilen cezayı bir kenara bıraktı... Gündemin ilk sırasına ünlü Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın, Paris'teki otelinde silahlı 5 hırsız tarafından soyulması çıktı. Moda Haftası nedeniyle Paris'te olan Kim, dün akşam saatlerinde dinlenmek için otel odasına geçti. Bir süre sonra otel odasının kapısını rahatlıkla açan 5 polis kıyafetli hırsız, Kim'i etkisiz hale getirdi. Ardından ağzı bantlanan ve banyoya kelepçelenen Kim, baygınlık geçirdi. Hırsızlar milyonlarca dolar (Açıklamalara göre 16 milyon dolarcivarında) değerinde mücevherleri çaldı.
POLİSE GÖRE GARİPLİKLER VAR
Olaydan 3 saat sonra Kim'in ekibinden bir kişinin odaya girmesiyle yaşanan skandal ortaya çıktı. Kim'in eşi ünlü şarkıcı KanyeWest ise olayı New York'taki konseri sırasında haber aldı. Kim Kardashian'ın 3 yaşındaki kızları North ve 10 aylık oğulları Saint'in olay anında otel odasında olmadıkları belirtildi. Paris polisi, olayda birçok gariplikolduğunu kabul etti. Öncelikli olarak Kim'in korumalarının olay anında otel odasının yakınlarında olmadıkları ortaya çıktı. Böyle bir güvenlik zafiyetinin kabul edilemez olduğunu belirten Paris polisi, "Kim Kardashian'ınParis ziyareti sırasında ekstra güvenlikteklifimiz kabul edilmedi. Kendi korumalarıda olay anında orada değildi. Birkaç günönce bir kişi Kim Kardashian'a zarar vermekistemişti. Bunun bilinmesine rağmenkorumalarının olmamasının nedeniniöğrenmek istiyoruz" dedi. Geçen hafta da bir kişi Kim Kardashian'a yaklaşarak onun kalçalarını öpmeye çalışmış ancak ünlü yıldızın korumaları tarafından durdurulmuştu. 27 yaşındaki Vitalii Sediuk bunu "Kardashian'ınsahte kalça dolguları kullanmasını protestoetmek için yaptığını" iddia etmişti.
Uluslararası ajansların aktardığı haberlere göre, Kim Kardashian'ın sözcüsü Ina Treciokas, kendilerini polis memuru gibi gösteren kar maskeli ve silahlı kişilerin, ünlü ismin kaldığı rezidansa girdiğini söyledi. Treciokas "Kim Kardashian fazlasıyla sarsıldı ama fiziki olarak zarar görmedi. Kim'in çalınan değerli eşyaları arasında 4 milyon euro'luk bir nişan yüzüğü de vardı. Olaydan birkaç saat sonra New York'a hareket etme kararı aldık" dedi.
* Kim Kardashian, olaydan sonra havalimanında bitkin bir halde görüntülendi.
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