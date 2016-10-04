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Merkel’e operasyon yaptı

BND Merkel’e operasyon yaptı
Almanya'nın Dresden kentinde yapılan Birleşme Günü kutlamaları protesto gösterilerine sahne oldu. Göstericilerin sloganları Cumhurbaşkanı Gauck ile Başbakan Merkel'i hedef aldı. Merkel, bu gösterinin planlandığını ancak istihbarat biriminin kendisine bilgi vermediğini düşündüğü belirtildi. Merkel'in yetkilileriyle çok sert bir telefon konuşması yaptığı iddialar arasında.
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